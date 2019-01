Fahrradförderverein nahm Radwege unter die Lupe

Dialog mit den Kommunalbehörden soll verbessert werden

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 09. Januar 2019

Temeswar – Der Fahrradförderverein „Verde pentru biciclete” (VPB) möchte die Kommunikation mit der Temeswarer Stadtverwaltung verbessern. Zu diesem Zweck fand Ende des Jahres 2018 im Rathausgebäude ein Treffen zwischen einem Teil des VPB-Teams und dem Bürgermeister Nicolae Robu statt, bei dem die wichtigsten Vorhaben zur Verbesserung der Velo-Infrastruktur in Temeswar/Timişoara besprochen wurden.



Der Bürgermeister forderte von dem Verein eine Liste mit zehn machbaren Projekten für die kommende Zeitspanne. Das VPB-Team stellte eine Liste mit den Anforderungen auf, u.a. ging es um den Bau neuer bzw. die Verlängerung bereits bestehender Radwege. Darüber hinaus wollte der Verein mehrere Dokumente bei der Kommune einsehen, die die Planung der Arbeiten vor Ort deutlich verbessern würden. In diesem Sinne verlangte VPB den Investitionsplan für 2019, den Plan der Reparaturarbeiten für 2019 und die Projekte, die umgesetzt werden sollen, von der Stadtverwaltung. „Wir finden diesen offenen Dialog zwischen der Kommunalverwaltung und der Gemeinschaft der Radfahrer wichtig. Wenn die Verantwortlichen aus dem Rathaus sich auf Menschen vor Ort stützen, um gesunde Entscheidungen in ihren Büros zu treffen, so brauchen die Temeswarer offen gesinnte Entscheidungsträger, die die realen Wünsche der Benutzer alternativer Verkehrsmittel verstehen”, sagt Ana Munteanu, Projektmanagerin bei VPB. „Ich stelle mir vor, dass wir alle am selben Strang ziehen und wir uns eine Stadt wünschen, in der der Verkehr nicht mehr so viel unserer Zeit raubt, wo die Luft eine bessere Qualität hat und wo die Menschen gesund sind”, fügt Ana Munteanu hinzu.



Ende 2018 hatte das VPB-Team das Projekt „Vrem Piste!” angekündigt. Auch dieses Projekt dient dem besseren Dialog mit den Lokalbehörden, schließlich ermöglicht es den Entscheidungsträgern, auf wichtige Daten vor Ort zurückzugreifen. Sieben Monate lang haben die Freiwilligen des Fahrradfördervereins an einem System zur Evaluierung der Velo-Infrastruktur aus Temeswar gearbeitet. 100 Kilometer Radwege wurden zu diesem Zweck getestet - das Ergebnis kann von jedermann unter www.pedaleaza.ro/vrempiste eingesehen werden.