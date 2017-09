Fahrräder zu gewinnen

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 20. September 2017

Hermannstadt – Anlässlich seiner Teilnahme an der Europäischen Woche der Mobilität startete das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu eine Initiative zur Verbesserung der Mobilität in der Stadt, mit welcher es auch für die Verwendung alternativer Transportmittel wirbt. Abgesehen von der Schließung der öffentlichen Parkplätze im historischen Stadtkern, der kostenlosen Beförderung durch das Nahverkehrsunternehmen „Tursib“ und den kostenlosen Eintritt, welche verschiedene Einrichtungen für Fahrradfahrer bieten, verleiht nun auch der am Parkplatz an der 90er Kaserne befindliche Fahrradverleih I´Velo seine Fahrräder kostenlos, für eine Zeitspanne von maximal drei Stunden. Der Fahrradverleih ist zwischen 11 und 19.30 Uhr geöffnet, die Fahrräder können bis spätestens 20.30 Uhr wieder abgegeben werden.



Zusätzlich veranstaltet das Hermannstädter Bürgermeisteramt auch einen Wettbewerb, bei dem zwei Erwachsenen- und zwei Kinderfahrräder vergeben werden. Der Wettbewerb besteht aus einer Rundfahrt mit dem Fahrrad, bei welcher mindestens vier von neun Standorten zu erreichen sind. Diese Standorte sind: die Kirchenanlage in Hammersdorf/Guşteriţa, die orthodoxe Kirche in der Reconstrucţiei-Straße, der Park im Strand-Viertel, die Kuppel im Erlenpark/Parcul Sub Arini, der Sitz des Bürgermeisteramtes am Großen Ring/Piaţa Mare, das Gong-Theater, das Volksbad und im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava der Zoo sowie das Freilichtmuseum.



Die Einschreibung zum Wettbewerb besteht darin, dass die Interessenten am Freitag, bis spätestens 23.59 Uhr, ihre Fotos zusammen mit dem Fahrrad auf ihren eigenen Facebook-Seiten, mit dem Vermerk #Sibiuziuafaranasini veröffentlichen. Damit die Postings durch das Hermannstädter Bürgermeisteramt verbucht werden können, müssen diese öffentlich sein, jeder Teilnehmer kann sich ein einziges Mal und mit einem einigen Facebook-Konto anmelden. Die Minderjährigen müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Auslosung erfolgt mithilfe der Anwendung bei der Internetadresse miniwebtool.com am Donnerstag, den 28. September, und wird auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt (Sibiu - Pagina oficială a oraşului) live übertragen. Die Gewinner werden sofort benachrichtigt und die Ergebnisse werden auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Bei schlechtem Wetter wird der Wettbewerb verschoben.