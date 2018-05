Familientag in Seligstadt

Von: Laura Căpățână Juller



Donnerstag, 31. Mai 2018

Kronstadt – Diesen Samstag, den 2. Juni, sind Familien eingeladen, am Familienwettbewerb „Seligstadt.1900“ in der kleinen Ortschaft Seligstadt/Seliștat, 35 Kilometer von Fogarasch/Făgăraș entfernt, teilzunehmen. Jugendliche haben Spiele, Rätsel und Aufgaben rund um das Erich-Lukas-Museum vorbereitet, die eine Reise in die Vergangenheit und die Erkundung des Lebens von damals ermöglichen. Der Wettbewerb findet zwischen 12.00 und 17.30 Uhr im Jugendzentrum Seligstadt und dem genannten Museum statt, wo über 3000 Exponate ausgestellt sind, wobei am Ende die Ehrenfamilie Seligstadts um 1900 gekürt wird. Die Teilnahme kostet 15 Lei für das erste Familienmitglied, jede weitere Person zahlt 7 Lei (inklusive Mittagessen) und es gibt auch die Möglichkeit, kostenpflichtig, im Jugendzentrum zu übernachten. Anmeldungen werden unter seligstadt@seligstadt.ro oder 0268-211994 erwartet. Schon im Vorjahr hat das Jugendzentrum Seligstadt, mit Unterstützung des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) im malerischen Ort einen Familienwettbewerb organisiert, damals zum Thema „Sprechen Sie Deutsch?“.