Familienwochenende auf der Arena Platoş

Einladung für Groß und Klein zum Wettkampf auf Schlitten und Skiern

Samstag, 06. Januar 2018

kp. Hermannstadt - Trotz frühlingshafter Außentemperaturen konnte auf der Ski- und Freizeitanlage Arena Platoş unweit der Hohen Rinne/Păltiniş eine ausreichende Menge an Kunstschnee erzeugt werden, da kommenden Samstag und Sonntag Wintersportfreunde jeden Alters erwartet werden. Das erste Wochenende des Jahres ist traditionell den Familien vorbehalten, die zur 7. Auflage des sportlichen Schlitten- und Skirennens nun auf einer soliden Schneedecke starten können.



Der Schlitten-Wettkampf findet am Samstag, dem 6. Januar statt, und ermöglicht Kindern ab 6 Jahren den Start in drei verschiedenen Altersklassen. Sicherheitshalber wurden alle technischen Feinheiten, an denen sich die Erwachsenen in den Wettkämpfen vergangener Jahre erfreuen konnten, aus der Rennstrecke entfernt. Kinder von 6-9 Jahren dürfen in der Begleitung eines Elternteils am Schlitten-Rennen teilnehmen, Kinder im Alter von 10-13 bzw. 14-17 Jahren dürfen alleine den Hang hinunterrodeln. Alle Erwachsenen ab 18 Jahren starten in einer Altersklasse. Die Teilnahme am Wettkampf ist kostenlos. Einschreibungen sind am 6. Januar zwischen 10 und 12.45 Uhr im Apres-Ski möglich, können aber auch im Voraus über den link http://bit.ly/2EILQNw vorgenommen werden. Das Tragen eines Skihelms ist Pflicht, Knie- und Ellbogenschützer sind erlaubt. Alle Konkurrenten werden mit dem Sessellift hinaufbefördert und gehen in der Reihenfolge der Einschreibungen an den Start. Alle Teilnehmer sind verpflichtet, den Parcours zu Fuß hinaufzugehen und zu begutachten, danach dürfen sie die Rennstrecke zum Training einmal abfahren. Kinder aller Altersklassen gehen ab 14 Uhr an den Start, alle erwachsenen Teilnehmer um 15 Uhr. Die Gewinner werden um 16 Uhr prämiert und erhalten als Belohnung ein Boardslide (1. Platz), einen Schlitten aus Kunststoff (2. Platz) und eine Skibrille (3. Platz). Dem Sieger in der Altersklasse mit den meisten Einschreibungen winkt als Sonderpreis ein faltbarer Schlitten aus Holz.



Am Sonntag, dem 7. Januar, findet das alljährliche Familienrennen statt. Der Ski-Wettkampf beginnt um 11 Uhr, kostenlose Einschreibungen sind im Zeitraum zwischen 8 und 9.30 Uhr im Apres-Ski möglich. Um 10 Uhr werden alle Teilnehmer am Start der Rennstrecke über die Wettkampfsregeln informiert. Jede Familie muss entweder von zwei Eltern und einem Kind, oder von zwei Kindern und einem Elternteil vertreten sein, wobei mindestens eine der drei Personen jünger als 18 Jahre sein muss. Auf die Gewinner der Podiumsplätze warten von einem bekannten Sportwarenladen gesponserte Gutscheine im Gesamtwert von 2000 Lei.