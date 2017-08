Ferienlager in Sukunden

Freitag, 04. August 2017

gr. Sukunden - Ende August-Anfang September findet das Sommerferienlager für die Kinder und Jugendlichen der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in Sukunden/Socond statt. Wie jedes Jahr auch heuer wird ein Schwerpunkt auf die Vermittlung der christlichen Werte wie Liebe, Vertrauen, Toleranz, gegenseitige Akzeptanz gelegt.



Das Programm beinhaltet u.a Gespräche in Kleingruppen, Handarbeit, Gruppenspiele, Wettbewerbe, Spiele im Freien, einen Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche der Gemeinde, eine Party und ein Lagerfeuer. Außerdem werden die Kinder und die Jugendlichen an einer Wanderung im Wald und an einem Fußballspiel teilnehmen. Während des Ferienlagers können die Kinder auch ihre Deutschkenntnisse vertiefen. Interessenten können sich für das Ferienlager jeden Sonntag nach dem deutschsprachigen Gottesdienst um 10 Uhr in der Kalvarienkirche anmelden.