Fernsehmoderator übernahm RTT

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 12. Januar 2019

Kronstadt – Der Fernsehmoderator Dan Ghi]², der seit Jahren als Moderator und DJ beim lokalen Fernsehen Radioteleviziunea Transilvania (RTT Braşov) tätig ist, hat zu einem Vorzugspreis den Posten erworben. Er kaufte 87,96 Prozent der Aktien von der Firma Teleso Design SRL, die Iuliana Alina Spinean zu 90 Prozent und Gabriela Olteanu zu 10 Prozent angehört und den Posten betreibt, an. Der Rest der Fernsehaktien sind in Besitz von Anca Sigmirean.



Ghiţă erklärte, er habe diesen Schritt getan, damit dieser Posten überleben kann, der bei den Kronstädtern gut ankommt. Dieses im Kontext, in dem es große Schwierigkeiten auf dem Medienmarkt gibt, die nationalen Fernsehgesellschaften ihre lokalen Sender schließen, und mit schwerer Mühe einen Reporter und einen Kameramann halten. Seinen Schritt betrachtet er als normal und wird weiter mit vier Reportern und zwei Kameraleuten arbeiten.