Festival für Technologie-Begeisterte

Von: Elise Wilk



Dienstag, 18. Oktober 2016

Kronstadt - Bis zum 23. Oktober findet in Kronstadt die dritte Auflage des „ALT-Festival“ statt, eine Veranstaltung, die sich hauptsächlich der Technologie und der Innovation widmet. In diesem Jahr ist das Festival, das vom Cluster für Technologie und Innovation „Alt Brasov“ organisiert wird, in drei große Sektionen aufgeteilt: Technologie, Remix und Kultur. Die Veranstaltungen (von Programmierabenden für Kinder bis zu Diskussionen und Tagen der offenen Tür bei verschiedenen Kronstädter Makerspaces) wenden sich an Geschäftsleute, Jungunternehmer, Künstler, Studenten und Schüler. Alle Technologie-Fans haben die Chance, Gleichgesinnte zu treffen und die neuesten internationalen Trends kennenzulernen. Im Rahmen des Festivals finden auch Filmprojektionen der Serie „Urban Eye“ statt. Es handelt sich um Filme, die sich hauptsächlich mit Architektur-Problemen befassen. Mehr Informationen und das komplette Programm unter www. altbrasov.org.