Festveranstaltung im AMG-Haus

DFDT-Kulturgruppen feiern Geburtstag

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 01. November 2018

Der „Temeswarer Liederkranz“ unter der Leitung von Dirigent Arthur Funk Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar – Um Singen und Tanzen geht es am Samstagnachmittag im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar/Timişoara. Hier feiern die beiden Kulturgruppen des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar (DFDT), der Chor „Temeswarer Liederkranz“ und die Tanzgruppe „Bunter Herbst-reigen“, ihren 25. bzw. 22. Geburtstag.



Die Festveranstaltung beginnt um 15 Uhr im Karl-Singer-Saal. Die Temeswarer Ensembles gestalten mit ihren Gästen aus Großwardein/Oradea und Reschitza/Reşiţa ein vielfältiges Kulturprogramm. Mit dabei sind der „Franz Stürmer“-Chor, die „Intermezzo“-Musikgruppe, das Duo Gassenheimer und der Musiker Vincenzo Cerra sowie die „Enzian“-Volkstanzgruppe aus Reschitza. Aus Großwardein reisen ein Chor und eine Tanzgruppe an. Im Rahmen des Programms wird die Roll-up-Ausstellung „30 Jahre Kultur- und Erwachsenenbildungsverein ´Deutsche Vortragsreihe Reschitza´“ eröffnet. Das Programm rundet ein Auftritt der beiden Temeswarer Gruppen ab. Zum Schluss ist ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Tanz geplant.