Film- und Geschichtsfestival in Rosenau im Juli

Mittwoch, 19. Juni 2019

Kronstadt – Die elfte Auflage des Film- und Geschichtsfestivals von Rosenau/Râșnov findet in der Zeitspanne 19. - 28. Juli statt. Hauptthema ist die Freiheit, in Anbetracht dessen, dass 30 Jahre seit der Revolution von 1989 begangen werden. Gefeiert werden aber auch 50 Jahre seit der ersten Mondlandung, 70 Jahre NATO und 100 Jahre seit der Geburt des Wissenschaftlers Alexandru Paleologu. In einem neuen Raum, der im Zentrum der Stadt eingerichtet wird, sollen die Debatten über den Dezember 1989 stattfinden, über Wirtschafts- und Musikfreiheit, aber auch verlorene Freiheiten. Insgesamt 50 Filme, einschließlich Dokumentarstreifen werden innerhalb des Festivals im Amza-Pellea-Kino der Stadt wie auch im Garten der Bauernburg in der Dämmerung gezeigt. Mehrere Konzerte werden stattfinden, die zum Teil in den evangelischen Kirchen von Rosenau und Zeiden/Codlea, in der Lutherischen Kirche von Krebsbach/Crizbav eingeplant sind.





Eingeladen zu den Aussprachen wurden der Botschafter der USA in Bukarest Hans Klemm, der Botschafter Großbritanniens Andrew Noble, der Botschafter Israels David Saranga, der Rektor der Bukarester Universität Mircea Dumitru und der der West-Universität Temeswar Marilen-Gabriel Pirtea, der Diplomat Teodor Paleologu, der rumänische Kosmonaut Dimitru Prunariu, die Schauspielerin Oana Pellea u.a. Mehr Details sind auf der Seite des Festivals ffir.ro einzusehen, so weit diese aktualisiert werden.