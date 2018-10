FilmparaDE am Donnerstag

Von: Andreea Oance



Dienstag, 30. Oktober 2018

Temeswar - Die FilmparaDe geht am 1. November weiter. Diesmal wird der Streifen „Zerrumpelt Herz“ aus dem Jahr 2014, in der Regie von Timm Kröger, gezeigt.



Der Film schildert eine Geschichte nach dem Buch von Emma Reubke-Schiffmann. Die Handlung spielt im Jahr 1929. Musiklehrer Paul erhält einen Brief von einem alten Freund, der sich nach dem unglücklichen Ende seiner Ehe in eine Hütte im Wald zurückgezogen hat. Nun lädt er Paul ein, um dort die Ferien zu verbringen. Als Paul mit seiner Frau und einem Kollegen ankommt, ist die Hütte verlassen und der Gastgeber verschwunden. Nun heißt es, suchen und warten. Mehr und mehr werden sie gefangen von dem mythischen Geheimnis des Waldes, denn der Wald ist voller eigenartiger Geräusche…



Wie es weitergeht, das können Filmliebhaber am Donnerstag erfahren. Die Filmvorführung in der Teestube der Cărtureşti-Buchhandlung (Mercy-Str. Nr. 7) beginnt um 18.30 Uhr. Der Film wird in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln präsentiert. Der Eintritt ist frei. Die deutsche Filmreihe wird vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar in Zusammenarbeit mit dem DAAD-Lektorat an der Technischen Universität Temeswar und mit Unterstützung des Goethe-Instituts dargeboten.