FilmparaDE: „Verfehlung“ am Donnerstag

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 14. November 2018

Temeswar - Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar/Timişoara lädt zu einer neuen Filmvorführung im Rahmen der deutschen Filmreihe „FilmparaDE” ein. Gezeigt wird diesmal die Produktion „Verfehlung“ aus dem Jahr 2015 in der Regie von Gerd Schneider.



Der Spielfilm handelt von der Freundschaft dreier katholischer Priester, die wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch unter extremen Druck gerät. Der Film hatte seine Premiere am 20. Januar 2015 im Wettbewerb des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Die Produktion erhielt bisher den Preis der deutschen Filmkritik 2016: Bestes Spielfilmdebüt; den Sonderpreise der Jury beim Festival des deutschen Films Ludwigshafen 2015; den Ludwigshafener Drehbuchpreis, die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW): Prädikat „besonders wertvoll“; den Hauptpreis des 6. Kirchlichen Filmfestivals Recklinghausen und den Publikumspreis beim Santa Barbara International Film Festival 2016.



Nun wird der Film zum ersten Mal auch in Temeswar gezeigt. Die Filmvorführung findet am Donnerstag, dem 15. November, um 18.30 Uhr in der Teestube der C²rture{ti-Buchhandlung (Mercy-Str. Nr. 7) statt. Der Film wird in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Die Filmreihe „FilmparaDE“ wird vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar mit Unterstützung des DAAD-Lektorats an der Technischen Universität Temeswar und der Cărtureşti-Buchhandlung organisiert.