Finanzierungsvertrag für Strecke Rosenau – Neustadt

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 23. Mai 2019

Kronstadt – Am Montag wurde in Rosenau/Râşnov in Anwesenheit von Premierministerin Viorica Dăncilă und vier Minister (Verkehrsminister Răzvan Cuc, Finanzminister Eugen Teodorovici, Wirtschaftsminister Niculae Bădălău, Gesundheitsministerin Sorina Pintea) der Finanzierungsvertrag für die Autobahnteilstrecke Rosenau – Neustadt/Cristian unterzeichnet. Für die 6,3 km lange Autobahntrasse und 3,7 km lange vierspurige Anbindung stehen rund 118 Millionen Lei (ohne Mehrwertsteuer) zur Verfügung. Der Vertrag geht an das Bauunternehmen-Konsortium Alpenside SRL- Specialist Consulting SRL; die Bauarbeiten an diesem Abschnitt der Autobahn, die Kronstadt/Braşov mit Ploieşti und somit mit der Hauptstadt verbindet, sollen bis Ende nächstes Jahres beendet werden.



Verkehrsminister Răzvan Cuc gab in Rosenau bekannt, dass die Regierung den Vertrag für die Ausbesserungsarbeiten an der DN 73 (Kronstadt – Pite{ti) gekündigt hat, weil die damit beauftragte Firma ihren vertraglichen Pflichten nicht nachgekommen sei. Die in Arbeit befindlichen Strecken im Kreis Kronstadt (vor allem zwischen Rosenau und Törzburg/Bran) sollen in Eigenregie von der Kronstädter Regionaldirektion für Straßen- und Brückenbau beendet werden; für weitere Ausbesserungsarbeiten wird die Vertragsausschreibung wiederholt.

Der Arbeitsbesuch der Premierministerin, deren Programm erst nachträglich öffentlich bekannt wurde, sah auch die Besichtigung des Weidenbacher Flugzeugwerks IAR und des Rüstungsbetriebs Tohan vor. In Zărneşti, auf dem Weg nach Plaiul Foii, traf sich Dăncilă auch mit Landwirten, die Bioprodukte liefern. Die letzte Etappe ihres Besuchs, Fogarasch/Făgăraş, musste abgesagt werden, da Dăncilă dringend in Bukarest erwartet wurde. Von Journalisten als auffallend betrachtet wurde die Tatsache, dass Kronstadt aus dem Besuchsprogramm D²ncil²s vollkommen ausgeklammert wurde.