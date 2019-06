Finnisches Streichorchester zu Gast in Hermannstadt

Von: Klaus Philippi



Montag, 24. Juni 2019

Hermannstadt – Freitag, am 28. Juni laufenden Jahres, findet um 18 Uhr in der Johanniskirche am Astra-Park Hermannstadt/Sibiu bei freiem Eintritt ein Konzert des finnischen Streichorchesters Collegium Musicum Lohja statt, zu dem die lokale evangelische Kirchengemeinde A.B. und das von weither aus der Landschaft Uusimaa angereiste Gastensemble herzlich einladen. Dirigent Harri Kerko, Konzertmeister Michael Ertz und bis zu fünfzehn Tutti-Spielerinnen und -Spieler bringen klassische und folkloristisch inspirierte Musik mehrerer Jahrhunderte zum Klingen und werden aus der fast 50-jährigen Erfahrungsgeschichte ihres Ensembles im Zusammenspiel schöpfen. Lohja liegt 60 Kilometer westlich von Helsinki und zählt etwa 50.000 Einwohner.



Harri Kerko und das Collegium Musicum Lohja pflegen enge Beziehungen zu ortsansässigen Kirchengemeinden und verbringen viel Zeit auf Gastspielreisen durch gesamt Europa. Städtenamen wie Budapest, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Riga und Paris führen die Liste der bis dato besuchten Kulturmetropolen an. Auch einen Auftritt in New York und die wiederholte musikalische Mitgestaltung des jährlich an der Finnischen Botschaft Wien veranstalteten Festaktes infolge der 1917 parlamentarisch ausgerufenen Unabhängigkeit Finnlands kann das Collegium Musicum Lohja für sich verbuchen. Da seine Mitglieder zudem regelmäßig in Pflegeheimen und Schulen Finnlands auftreten, entspricht ihr gemeinsames Tätigkeitsprofil nicht zuletzt der international vorbildlich gehandelten Sozialpolitik des skandinavischen Staates in unmittelbarer Nachbarschaft Schwedens, Norwegens und Russlands. Spendenbeiträge am Ausgang des Konzerttermins sind herzlich erbeten.