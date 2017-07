Firmung und Heilige Kommunion

Donnerstag, 13. Juli 2017

rn. Temeswar – Der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Temeswar, Johann Dirschl, spendet am Sonntag, um 10 Uhr, das Sakrament der Heiligen Firmung in der Pfarrei Otelek. 41 Jugendliche aus der dortigen Pfarrgemeinde, aber auch aus den Filialen Cruceni, Ungarisch-Sanktmartin, Răuţi und Pustinisch werden bei dieser Gelegenheit gefirmt. Die Firmlinge wurden von Pfarrer József Heinrich vorbereitet. Ebenfalls am Sonntag wird in der römisch-katholischen Kirche in Schag die Erste Heilige Kommunion einer Gruppe von elf Kindern gespendet. Der Kommunionsempfang findet ab 11.30 Uhr im Rahmen des Hochamtes statt. Die Kinder stammen aus den Gemeinden Temeswar VII Freidorf, Schag, Utvin und Paratz. Pfarrer Ladislaus Wonerth, Seelsorger in Freidorf, bereitete die Kinder auf ihre erste Begegnung mit dem Heiland in der Heiligen Eucharistie vor.