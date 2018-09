Folgevertrag unterzeichnet

Von: Vlad Popa



Freitag, 14. September 2018

Hermannstadt – Einen dreijährigen Rahmenvertrag zur Instandhaltung und der Reparatur der Straßen in Hermannstadt/Sibiu unterzeichnete das Bürgermeisteramt im August 2017 mit der Firmenvereinigung S.C. Terra Building S.R.L. - S.C. Comtram S.R.L., wonach weitere Verträge mit einer der beiden Gesellschaften zu schließen waren.



Einen einjährigen Folgevertrag schloss die Bürgermeisterin Astrid Fodor nun am 6. September, diesmal mit der S.C. Comtram S.R.L. Dessen Höchstwert beträgt knapp 6 Millionen Lei, wobei die Zahlungen entsprechend dem geleisteten Arbeitsvolumen vorzunehmen sind.



Im Rahmen des Vertrages werden Reparaturen an den Fahrbahnen und Gehsteigen ausgeführt, die Asphaltschicht auf größeren Flächen ersetzt, einzelne Schlaglöcher repariert oder dringende Schäden ausgebessert. Desgleichen umfasst der Vertrag Reparaturen an den Grundschichten der Straßen sowie an den Bordsteinen, den gepflasterten Flächen auf verschiedenen Straßen, Plätzen und Parkplätzen und die Instandhaltung der noch unasphaltierten Straßen. Die technische Direktion im Rahmen des Bürgermeisteramtes wird hierzu periodisch Aufträge an die Vertragsfirma entsprechend des vor Ort festgestellten Bedarfs richten.