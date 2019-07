„Form - Farbe - Licht - Raum“

Ingo-Glass-Ausstellung im Bistritzer Kreismuseum

Von: Cristiana Scărlătescu



Montag, 01. Juli 2019

Bistritz - Der deutsche Bildhauer Banater Abstammung Ingo Glass stellt vom 4. Juli bis zum 4. August 2019 unter dem Titel „Form - Farbe - Licht - Raum“ im Kreismuseum Bistritz-Nassod/Bistriţa-Năsăud aus.



Anlässlich der zweiten Vorstellung der neu veröffentlichten Dissertation mit dem Titel „Ingo Glass - Form, Farbe, Licht, Raum“ des Kunsthistorikers Dr. Vasile Duda können die bekanntesten Werke des renommierten Künstlers einen Monat lang zunächst im Innenhof der Bistritzer Museumsinsel in der Str. General Grigore B²lan Nr. 19 sowie im ersten Stockwerk des Museumsgebäudes bewundert werden. Bei der Vernissage vom 4. Juli wird Prof. Dr. Aurel Chiriac, Direktor des Kreischland-Museums in Großwardein/Oradea und Doktorvater des jungen Kunsthistorikers, sprechen.



Ingo Glass wurde 1941 in Temeswar/Timişoara geboren und studierte Bildhauerei am Klausenburger Institut der Bildenden Künste „Ioan Andreescu“. Seit 1979 wirkte dieser in München und zog 2013 nach Budapest um, wo er gegenwärtig als freischaffender Künstler lebt. Weltweit bekannt als einer der wichtigsten Vertreter der konkreten Kunst, eröffnete Glass viele Ausstellungen im In- und Ausland. Verliehen wurden ihm im Laufe der Zeit bedeutende Preise, daneben auch die Ehrenwürde der Städte Temeswar, Lugosch/Lugoj und Moineşti, Kreis Bacău, doch von besonderer Signifikanz ist die Auszeichnung 2013 mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.



Drei Grundformen - Kreis, Quadrat und Dreieck - und die drei Grundfarben - Rot, Blau und Gelb - bestimmen das künstlerische Schaffen des Bildhauers, der zur Elite der deutschen Kunstszene gehört. Seine von Klarheit geprägten monumentalen Kunstwerke offenbaren sich dem Betrachter als ein unendliches Spiel zwischen Farbe und Geometrie, Fülle und Leere.



Kunstliebhaber können die Ausstellung im Bistritzer Kreismuseum täglich, ausgenommen montags, von 10 bis 18 Uhr besuchen.