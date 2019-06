Forschung über Stadtverkehr

Von: Ralf Sudrigian



Samstag, 22. Juni 2019

Kronstadt – Der aktuelle Stand des Straßenverkehrs und mögliche Entwicklungstrends sind das Thema einer Forschung, die Search Corporation SRL im Auftrag des Bürgermeisteramtes Kronstadt unternimmt. Für die Aktualisierung und Ergänzung der Verkehrsdaten, sowie für Erarbeitung von Prognosen stehen rund 629.000 Lei (ohne MwSt) zur Verfügung. Diese Verkehrsstudie, die in zwölf Monaten abgeschlossen werden soll, wird anschließend für die Erstellung des Bebauungsplanes (PUG) verwendet.

Für folgende Stadtgebiete werden erste Untersuchungen des Stadtverkehrs vorgenommen: die Innere Stadt und die Obere Vorstadt (Abgabetermin: drei Monate); das neue Verwaltungszentrum mit den Straßen 15. November, Kogălniceanu, Zizin, Hărmanului (in fünf Monaten); das Tractorul-Stadtviertel (in sechs Monaten). Das restliche Stadtgebiet folgt innerhalb der zwölf Monate nach Vertragsvergabe.

Gleichzeitig wird auch eine Umfrage unter der Bevölkerung durchgeführt. Unter dem Link https://form.jotformeu.com/91603499681366 kann online bis zum 7. Juli ein Fragebogen ausgefüllt werden. Dabei geht es um die häufigsten Strecken, die man in Kronstadt benützt, um Probleme, die im Straßenverkehr auftauchen sowie um Lösungsvorschläge.