Forumswahlen stehen an

DFDKK-Vorstand beschloss Einberufung der Vertreterversammlung Wiederaufnahme der Beziehungen zur SKV-Sektion Kronstadt

Mittwoch, 07. März 2018

Kronstadt (ADZ) - Zu einer ordentlichen Sitzung fand sich der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt (DFDKK) am Montagnachmittag in der Kronstädter Forumsgeschäftsstelle ein.



Wichtigstes Anliegen der Beratung war die Vorbereitung der diesjährigen ordentlichen Tagung der DFDKK-Vertreterversammlung, die, wie nun beschlossen wurde, für den 16. April d.J. einberufen werden soll.



Wie das DFDKK in einer Pressemitteilung bekannt gab, legte der Vorstand die Tagesordnung fest, die der Vertreterversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Da das Mandat des jetzigen DFDKK-Vorsitzenden und des gesamten DFDKK-Vorstandes abläuft, wird die Vertreterversammlung auch die neue Leitung des Deutschen Kreisforums Kronstadt wählen müssen. Zu diesem Zweck setzte der DFDKK-Vorstand einen aus zwei Vorstandsmitgliedern und der DFDKK-Geschäftsführerin zusammengesetzten Kandidationsausschuss ein, der die Wahlen vorbereiten wird. Festgestellt wurde, dass jedes ordentliche Forumsmitglied mit Wohnsitz im Kreis Kronstadt, das mit der Begleichung des Mitgliedsbeitrags auf dem Laufenden ist und auch die übrigen satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt, das Recht hat, für die Funktion des DFDKK-Vorsitzenden wie auch für die Funktion eines DFDKK-Vorstandsmitglieds seine Kandidatur anzumelden.



Kandidaturen können bis zum 13. April d.J. im DFDKK-Sekretariat in Kronstadt/Braşov, Baiulescu-Str. 2, registriert werden. Das schließt das Recht der DFDKK-Vertreter nicht aus, während der Sitzung vom 16. April weitere Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden oder eines Vorstandsmitglieds vorzuschlagen. Der jetzige DFDKK-Vorsitzende Wolfgang Wittstock, seit dem Jahr 2006 im Amt, teilte mit, dass er für ein weiteres Mandat nicht zur Verfügung steht.



Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung befasste sich mit den Beziehungen zwischen dem DFDKK und der Sektion Kronstadt des Siebenbürgischen Karpatenvereins (SKV). Durch einen vor mehr als drei Jahren gefassten Vorstandsbeschluss waren diese Beziehungen suspendiert worden. Der DFDKK-Vorstand stellte nun fest, dass die Beanstandungen, die den damaligen Suspendierungs-Beschluss veranlasst hatten, nicht mehr aktuell sind, und beschloss die Wiederaufnahme der Beziehungen zur SKV-Sektion Kronstadt. Infolge dieses Beschlusses werden die SKV-Sitzungen wieder im Forumsfestsaal stattfinden können.