Freie WLAN-Hotspots in Kronstadt

Von: Ralf Sudrigean



Montag, 17. Dezember 2018

Kronstadt - Da auch Kronstadt/Brașov zu den 224 Ortschaften in Rumänien gehört, die einen Gutschein für freien Internetzugang im öffentlichen Raum im Rahmen des von der EU geförderten Programms „WiFi4EU“ erhalten hat, sollen im Laufe des nächsten Jahres fünf WLAN-Hotspots eingerichtet werden. Diese befinden sich am Marktplatz im Stadtzentrum, in der Purzengasse/Str. Republicii, im Titulescu-Zentralpark, im Rosenpark (Burggrund-Viertel) und im Umfeld des ehemaligen Hidromecanica-Platzes (bekannt als „noul Centru Civic“). Es folgt nun, laut dem Pressesprecher des Kronstädter Bürgermeisteramtes, Sorin Toarcea, die Unterschreibung des Finanzierungsvertrages sowie die Ausschreibung für die Vergabe des Vertrages betreffend Ankauf und Einrichtung der notwendigen technischen Ausrüstung.