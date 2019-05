Freiwillige vor!

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 30. Mai 2019

Besonders in der Zeit der Festivals zieht Hermannstadt zahlreiche Touristen an. Für sie ist das Touristeninfozentrum am Großen Ring eine wichtige Anlaufstelle.

Hermannstadt - Mit dem offiziellen Beginn der Tourismussaison am 1. Mai bereitet sich Hermannstadt/Sibiu auf eine Sommer- und Herbstzeit voller Veranstaltungen und den damit verbundenen Ansturm der Touristen vor. In diesem Kontext sucht das Touristeninfozentrum am Großen Ring/Piața Mare zusätzliches Personal, damit den Anfragen der Besucher schnell und professionell nachgegangen werden kann. Abgesehen von den Mitarbeitern dieses Dienstes ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach Jugendlichen, die Englisch, Deutsch, Spanisch oder Französisch beherrschen, die Stadt kennen und ihre Ferien konstruktiv verbringen und Erfahrung für ihre spätere Berufsbildung sammeln möchten.

Die Interessenten können ihre Lebensläufe bei der Registratur des Bürgermeisteramtes am Großen Ring oder per Mail bei der Adresse turism@sibiu.ro bis 7. Juni einreichen. Bei Beendigung des von Juni bis September dauernden Einsatzes erhalten die Jugendlichen eine Freiwilligenbescheinigung, die ihre Zusammenarbeit mit dem Touristeninfozentrum und die gesammelte Erfahrung belegt.

Die Auswahl der Bewerber erfolgt mittels eines Interviews, in dessen Rahmen auch ihre Sprachkenntnisse unter die Lupe genommen werden.