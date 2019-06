Früh übt sich, wer zu Continental will

Duale Ausbildung für reale Karrierechancen und anständige Zukunft

Von: Vlad Popa



Freitag, 21. Juni 2019

Der Vorstellung im Bürgermeisteramt wohnten die Bürgermeisterin Astrid Fodor, der Hermannstädter Standortleiter der Continental Oswald Kolb und Vertreter der Projektpartner bei.

Hermannstadt - Die zwei Klassen für duale Ausbildung, die die Hermannstädter Niederlassung des Großunternehmens Continental kommendes Schuljahr im Rahmen des Technischen Kollegs Independența finanzieren wird, wurden am Dienstag, dem 18. Mai, im Hermannstädter Bürgermeisteramt vorgestellt. Die infolge der am 24., 25. und 26. stattfindenden Einschreibungen und des anschließenden Auswahlverfahrens angenommenen Schüler werden den Veranstaltern zufolge ihre praktische Ausbildung im Herbst, in den Bereichen Elektronik und Automatisation sowie Elektromechanik im Betrieb der Continental beginnen, eine Produktionseinheit mit rund 4500 Mitarbeitern und fünf Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die ihre Tätigkeit seit 15 Jahren in Hermannstadt entfaltet.

„Voriges Jahr hat uns die hohe Anzahl der Schüler überrascht, die Teil der Continental-Klasse werden wollten. Infolge einer intensiven Werbekampagne und unserer über 80 Besuche in den Hermannstädter Schulen hatten wir über 45 Anmeldungen bei 25 verfügbaren Plätzen. Weil Interesse besteht und wir uns dessen bewusst sind, dass ein solches Projekt einen positiven Einfluss auf das Leben der Jugendlichen haben kann, haben wir beschlossen, für das Schuljahr 2019-2020 nicht eine, sondern zwei Klassen einzuführen“, so Lăcrămioara Dărăban, die Leiterin der Abteilung für Humanressourcen im Rahmen der Continental.

Konkret fördern die Continental und der rumänische Staat die teilnehmenden Schüler während ihrer dreijährigen dualen Ausbildung mit monatlichen Stipendien im Gesamtwert von 500 Lei, die Stadt belohnt die Klassenbesten mit einem eigenen Stipendium im Wert von 1000 bis 2000 Lei und den Transport, die Unterkunft und die Verpflegung stellt die Continental kostenlos während des Praktikums und der Vorvertragszeit nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Dazu investiert die Continental heuer 15.000 Euro in die Ausstattung und Modernisierung der Labore und Klassenzimmer des Independen]a.

„Das Bürgermeisteramt Hermannstadt ist Partner im Rahmen des Programms für duale Ausbildung, das einen konkreten Beitrag zur lokalen Wirtschaft durch die Ausbildung der bitter nötigen Arbeitskräfte leistet. Wir helfen nicht nur deklarativ, sondern auch mittels Investitionen in die Gebäude der fünf Bildungseinrichtungen, die am Programm teilnehmen. Wir ermutigen somit die Jugendlichen mit praktischen Fähigkeiten, einen Beruf zu erlernen, der ihnen eine anständige Zukunft sichern kann“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.