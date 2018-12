Für Besucher auch an den Festtagen geöffnet

Sonntag, 23. Dezember 2018

Kronstadt – Für Besucher des Kronstädter Gebietes sind einige der anziehenden Tourismusziele auch in der Zeit der bevorstehenden Festtage geöffnet. Das Bürgermeisteramt von Rosenau/Râşnov kündigte an, dass alle drei großen Anziehungspunkte: Bauernburg, Dino-Park und Höhle, täglich für Besucher zur Verfügung stehen. Die Bauernburg wird jeden Tag sowohl zu Weihnachten als auch Neujahr von 9 bis 17 Uhr zugänglich sein. Der Aufzug aus dem Stadtzentrum zur Burg wird funktionieren, um den Touristen entgegen zu kommen.



Auch die Verwalter des Dinosaurier-Parks haben angekündigt, diesen täglich für Touristen zu öffnen. Am 25. Dezember und 1. Januar kann dieser von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. An den anderen freien Tagen ist dieser von montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 17.30 Uhr zugänglich. Auch die Rosenauer Höhle kann vom 24.12. bis einschließlich 2. Januar zwischen 10 und 18 Uhr, besichtigt werden.



Der Kronstädter Tiergarten kann ebenfalls täglich in dieser Zeitspanne besucht werden. Am 24. und 31. Dezember ist dieser von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die letzten Eintrittskarten werden 17.15 Uhr verkauft. Auch an den beiden Weihnachtstagen, wie auch am 1. und 2. Januar, wird der Zoo laut gleichem Programm die Besucher empfangen.