Für den Massensport

Über 400 Radsportfans zum Start der Radtour „Criteriul Primăverii“ erwartet

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 18. Mai 2017

Hermannstadt – Die fünfte Auflage der Radtour „Criteriul Primăverii“ findet mit der Finanzierung des Kreisrates Hermannstadt/Sibiu kommenden Samstag, den 20. Mai, statt. Die für alle Fahrradfans gedachte Massenveranstaltung mit einer Trasse von rund 19 Kilometern will heuer über 400 Radfahrer im Alter von über 14 Jahren an den Start bringen.



Der festliche Start fällt im Erlenpark/Parcul Sub Arini am Samstag, den 20. Mai, um 10.10 Uhr, wonach die Kolonne der Fahrradfahrer über die Straßen Titu Maiorescu, Octavian Goga, Bahluiului und der Jungenwaldstraße/Calea Dumbrăvii geschlossen bis zum Hilton-Hotel im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava fährt. Der technische Start fällt hier um 10.30 Uhr, die Trasse führt nach Răşinari, Poplaca und wieder nach Hermannstadt, auf das Gelände des Generalinspektorates der Gendarmerie, wo die Preisverleihung um 12 Uhr stattfindet.



Einschreibungen sind bis kommenden Freitag, um 15 Uhr, auf der Internetseite des Sportclubs „Aria Pentru Sport“ möglich, das entsprechende Formular ist bei der Internetadresse aria.com.ro/cp2017/ auszufüllen. Je nach Anzahl der noch verfügbaren Plätze werden Einschreibungen auch am Morgen der Radtour, zwischen 9.30 und 9.50 Uhr, am Parkplatz vor dem Stadion angenommen.



Anlässlich der Radtour meldet der Kreisrat auch die Schließung des Verkehrs auf den betroffenen Straßen. Zwischen 10.15 und 11 Uhr wird die Kreisstraße DJ 106 A zwischen dem Hilton-Hotel und Răşinari (Ausfahrt Poplaca) gesperrt. Zwischen 10.20 und 11.45 Uhr wird der Verkehr untersagt auf der Kreisstraße DJ 106 D zwischen Răşinari (Ausfahrt Poplaca) und der Kreisstraße DJ 106 R bis im Goldtal-Viertel/Valea Aurie. Für die Umfahrung der betroffenen Gegenden empfiehlt der Kreisrat die Routen DN1-DJ106E (Großau/Cristian-Orlat), DJ106M (Orlat-Gura Râului) oder DJ106J für den Zugang zur Hohen Rinne/Păltiniş.