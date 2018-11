Für gesunde Lungen

Pneumologie-Abteilung bietet kostenlose Untersuchungen an

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 14. November 2018

Hermannstadt - Die Tage für die Gesundheit der Lungen organisiert die Pneumologie-Abteilung im Rahmen des Kreiskrankenhauses Hermannstadt/Sibiu ab dem heutigen Mittwoch bis Freitag. Den Hermannstädtern wird somit die Gelegenheit gegeben, die Gesundheit ihrer Lungen kostenlos mithilfe der Spirometrie untersuchen zu lassen. Dabei atmet die untersuchte Person einfach durch ein medizinisches Gerät aus, welches die gewollt ein- oder ausgeatmete Luftmenge misst und erhält die Ergebnisse der Untersuchung an Ort und Stelle.



Die Aktion findet am heutigen Mittwoch, anlässlich des Welttages gegen die chronisch-obstruktive Bronchopneumopathie, in der Sibiu Shopping City, im Bereich des Sportdiscounters Decathlon, zwischen 11 und 14 Uhr, im Beisein der Ärzte der Pneumologie-Abteilung statt. Personen, die eine Lungenerkrankung vermuten lassen, werden anschließend spezifische Untersuchungen empfohlen.

Am Donnerstag und am Freitag können Interessenten zudem kostenlose Spirometrien im Zimmer 7 der Pneumologie-Abteilung am Philosophengang/Aleea Filozofilor zwischen 12 und 14 Uhr vornehmen lassen.



Die chronisch-obstruktive Bronchopneumopathie ist eine progressive chronische Lungenerkrankung, die vorherrschend bei Rauchern auftritt und eine Einschränkung der Atemstromstärke durch eine Atemwegob-struktion mit sich bringt. Die Krankheit ist verbunden mit Husten, vermehrtem Auswurf und Atemnot bei Belastung. Der Rumänischen Pneumologiegesellschaft zufolge leidet in Rumänien rund eine Million Personen an der Erkrankung. In Hermannstadt weist einer von vier stationär aufgenommenen Patienten eine mit Atemnot verbundene Ver-schlimmerung der chronisch-obstruktiven Bronchopneumopathie vor und rund 30 Prozent der ambulant untersuchten Patienten leiden an dieser Lungenerkrankung.