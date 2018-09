Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Von: Ralf Sudrigian



Dienstag, 25. September 2018

Kronstadt – Beim Messezentrum „Braşov Business Park“ findet diese Woche (27.-29. September) die zweite Auflage einer Veranstaltung statt, in der Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien im Mittelpunkt stehen. Diese in Rumänien einzigartige Aktion bringt Therapeuten, Nichtregierungsorganisationen, Vereine und Behörden mit ihren Nutznießern zusammen und ermöglicht so einen regen Erfahrungsaustausch. Es geht nicht nur um Therapien und Arzneimittel, sondern auch um Förderungsmöglichkeiten und ihre Finanzierung.



Der erste Tag ist den Therapeuten gewidmet, die zwei nächsten den Familien. Veranstaltet werden auch Workshops und Seminare; die Kinder kommen auch auf ihre Kosten und können spielen, singen, tanzen, zeichnen, beliebte Märchengestalten treffen. Veranstalter dieser „Therapiengalerie“ ist der Verein „Albert und das Lächeln“ mit Unterstützung des Kreisrates Kronstadt/Bra{ov und mehrerer Sponsoren. Das genaue Programm der Galerie kann von www.galeriaterapiilor.ro heruntergeladen werden.