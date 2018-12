Gabriela Adam Deutschlehrerin des Jahres 2018

Von: Ralf Sudrigean



Mittwoch, 05. Dezember 2018

Gabriela Adam (Mitte links) und Cristina Moldovan bei der Preisverleihung in der Deutschen Botschaft mit den Urkunden, die sie als Deutschlehrerin bzw. Deutsch- Junglehrerin des Jahres ausweisen.

Kronstadt – Gabriela Adam, Deutschlehrerin am Honteruslyzeum und für den deutschsprachigen Unterricht zuständige Fachinspektorin am Kronstädter Kreisschulamt, wurde zur „Deutschlehrerin des Jahres“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand Ende November in feierlichem Rahmen in der Deutschen Botschaft in Bukarest statt.

Der Preis wird von der Deutschen Botschaft in Zusammenarbeit mit dem Deutschlehrerverband Rumäniens, der Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen (ZfA) und dem Goethe-Institut Bukarest für „besonderes Engagement bei der Vermittlung der deutschen Sprache und eines modernen Deutschlandbildes“ seit dem Vorjahr jährlich vergeben und zwar in zwei Kategorien: an eine Lehrerin/ einen Lehrer mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung und an eine Junglehrerin/einen Junglehrer mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung. Zur Deutsch-Junglehrerin des Jahres 2018 wurde Cristina Moldovan („Augustin-Maior“-Schule Sächsisch-Reen/Reghin, Kreis Mureș) erklärt.