Gala für junge Schauspieler

Unabhängige Künstler treffen sich vier Tage lang in Hermannstadt

Von: Vlad Popa



Freitag, 30. September 2016

Hermannstadt - Die erste Auflage der „Gala des jungen unabhängigen Schauspielers“ wird vom 6. zum 9. Oktober in Hermannstadt/Sibiu veranstaltet und will einen Beitrag zur Unterstützung leisten, damit sich diese jungen Schauspieler in Zukunft besser entwickeln und behaupten können. Das Projekt wird eine Krönung der Bestrebungen derjenigen sein, die unabhängiges Theater machen, wobei die besten One-Man- oder One-Woman-Shows später im Rahmen des in Hermannstadt bereits etablierten Fringe-Festivals gezeigt werden.

„Die diesjährige Pilotauflage ist denjenigen Schauspielern gewidmet, die einen konkreten Beitrag zum unabhängigen Theater leisten. Dementsprechend ist eine der Teilnahmebedingungen die, dass die Interessenten nicht Angestellte eines Staatstheaters sein dürfen“, so Cătălin Grigoraș, der Vorsitzende des Internationalen Jugendvereins BECOME.



Die Vorstellungen werden an vier verschiedenen Veranstaltungsorten zu sehen sein, die Eintrittskarten sind bei der Webseite www.tomtix.ro zu erwerben. Die Preise betragen 20 Lei für alle Vorstellungen, wobei Schüler, Studenten und Rentner eine Ermäßigung im Wert von 5 Lei erhalten.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Theaterkompanie Become, des Kleinen Theaters Hermannstadt, der Kreisdirektion für Sport und Jugend sowie des Rathauses Rășinari.