Gala-Konzert im Thaliasaal

Dienstag, 27. November 2018

kp. Hermannstadt – Gemeinsam mit den Sängerinnen Luminiţa Anghel, Paula Seling, dem Countertenor Florin Cezar Ouatu, den Musikerinnen und Musikern Radu Nechifor (Panflöte), Andrei Tudor (Klavier) und Maia Tudor laden der Chorleiter George Miron und die Mitglieder der Gesangsformation „Acapella“ zu einem weihnachtlichen Gala-Konzert in den Thaliasaal Hermannstadt/Sibiu ein, das am Dienstag, dem 11. Dezember, um 17.30 Uhr sowie um 20 Uhr stattfindet. Zu beiden Gelegenheiten bestreiten Orchestermitglieder der Hermannstädter Staatsphilharmonie die Instrumentalbegleitung. Das Konzertprogramm besteht zu großen Teilen aus bekannten Liedern und weltweiten Hits der Advents- und Weihnachtszeit.



Hauptveranstalter des Gala-Konzertes, das von dem Hermannstädter Bürgermeisteramt finanziell unterstützt wird, ist der Verein „Vocart“. Eintrittskarten sind an der Theaterkasse in der Heltauergasse/Nicolae Bălcescu 17 und online auf der Homepage www.kompostor.ro erhältlich. Nähere Details stehen auf der Facebook-Seite des Ensembles „Grupul Vocal Acapella“ zur Verfügung.