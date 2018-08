Gastronomische Kostprobe

Die Geschmäcker des Herbstes in Hermannstadt und Umgebung

Von: Vlad Popa



Samstag, 11. August 2018

Hermannstadt – Auf das erreignisvolle Jahr „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas 2019“ bereiten sich zurzeit der Kreisrat und das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu gemeinsam mit ihren Partnern vor. Erstmals organisiert das Konsortium, dem auch das Bürgermeisteramt Mediasch, die Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer, die Lucian-Blaga-Universität (ULBS) und der Tourismusverein des Kreises angehören, ein großangelegtes gastronomisches Projekt, das dem Publikum als Vorpremiere auf das bevorstehende Programmjahr angeboten wird und den Organisatoren helfen wird, mögliche Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Das Projekt beginnt am heutigen Samstagmittag, dauert bis Sonntagabend an und umfasst Live-Cooking-Vorstellungen, begleitet von verschiedenen Darbietungen und Workshops für Kinder.

Am heutigen Samstag wird das Publikum in Hermannstadt zwischen 12 und 22 Uhr in der Harteneckgasse/Cetății zu Live-Cooking-Shows erwartet und im Freilichtmuseum im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava findet die „Angus Steak Mega Show“ statt, wo gleich ein ganzer Stier am Spieß zubereitet wird. Das Publikum ist eingeladen, im Rahmen einer Live-Cooking-Show der Zubereitung des Stiers und weiterer traditioneller Leckerbissen beizuwohnen und diese zu verkosten. Am Sonntag werden hier lokale Hersteller ihre Waren anbieten.

In Mediasch wird in die Gegend des Gasthofs Greweln eingeladen, wo zwischen 11 und 13 Uhr Workshops für Kinder und von 13 bis 20 Uhr die Vorauswahl im Rahmen des Wettbewerbs „Young Chef Award“ stattfinden werden. Das Programm ergänzen zwischen 17 und 22 Uhr Folkloredarbietungen. Am Sonntag empfangen die Workshops die interessierten Kinder zwischen 12 und 14 Uhr und von 12 bis 20 Uhr werden Live-Cooking-Shows geboten.

Weitere Veranstaltungsorte sind Salzburg/Ocna Sibiului, wo in der unmittelbaren Nähe der Salzseen gekocht wird, und das „Apfelhaus“ in Michelsberg/Cisnădioara, und im Hermannstädter Randgebiet/Mărginimea Sibiului findet die Großveranstaltung in Săliște und Miercurea Sibiului statt.

Die anlässlich der Koch-Shows angebotenen Leckerbissen werden anhand von Tokens im Wert von jeweils 5 Lei erworben, die an den verschiedenen Veranstaltungsorten gekauft werden können.