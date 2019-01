Gebetswoche für die Einheit der Christen

Gottesdienste werden in historischen Kirchen Kronstadts gefeiert

Von: Dieter Drotleff



Mittwoch, 16. Januar 2019

Kronstadt – Unter dem Thema „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen“ (Dtn 16,20 a) haben Vertreter des Christlichen Rates der Kirchen von Indonesien, der Evangelischen Allianz Indonesiens, des nationalen Gebetsnetzes, der Indonesischen Bibelgesellschaft und der katholischen Bischofskonferenz Indonesiens die Materialien für die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christen, die zwischen dem 18. und 25. Januar 2019 weltweit stattfindet, ausgearbeitet. In den historischen Kirchen von Kronstadt/Braşov werden die Gottesdienste an diesen acht Tagen jeweils um 18 Uhr gefeiert. Gastgeber der einleitenden Begegnung der acht Geistlichen der teilnehmenden Konfessionen mit den Pressevertretern war die griechisch-katholische Kirche, wobei Stadtpfarrer Flavius Florea die Begrüßung und einleitende Informationen vornahm. Wie auch im Vorjahr und zum Unterschied anderer Veranstaltungen innerhalb der Gebetswochen in weiteren Städten des Kreises, nahmen die Vertreter der orthodoxen Kirche daran nicht teil, doch werden sicher zahlreiche Kirchenglieder dieser Konfession sich an den Gottesdiensten beteiligen. Die Einkünfte aus den Spenden, die heuer anlässlich der Zusammenkünfte zusammenkommen, werden der Kronstädter Kinderklinik zur Verfügung gestellt.



Das diesjährige Thema entspricht allen Christen, wie Emil Moldoveanu, griechisch-katholischer Pfarrer, betonte. Auch die aus Indonesien, gerade wenn sie in der absoluten Minderheit sind, haben die Freiheit, sich zu entfalten. Sozial werden sie aber auch mit ähnlichen Problemen wie wir konfrontiert. Diese Begegnungen sind dem Fundamentalimus und Radikalismus fremd, betonte Christian Plajer, Stadtpfarrer der evangelischen Kirche A.B.

Die Gottesdienste finden wie folgt statt:

- Freitag, dem 18.01. 2019 – Römisch-katholische Kirche Blumenau (Zizinului-Str. 7). Es predigt der unitarische Pfarrer Szasz Ferenc.

- Samstag, dem 19.01. - Griechisch-katholische Kirche „Sf. Petru“ (Zizinului-Str. 24/A). Es predigt Stadtpfarrer Christian Plajer.

- Sonntag, dem 20.01. - Reformierte Kirche (Buka-rester-Str. 55). Es predigt der ungarisch-evangelische Pfarrer Koszta Istvan.

- Montag, dem 21.01. - Unitarische Kirche (Victor Babe{-Str. 1). Es predigt der griechisch-katholische Pfarrer Fancsali Samuel.

- Dienstag, dem 22. 01. - Evangelische Kirche A.B. Blumenau (Ioan Cantacuzino-Str. 2). Es predigt der römisch-katholische Pfarrer Fay Leo Lorand.

- Mittwoch, dem 23. 01. - Reformierte Kirche „Casa Speranţei“ (Moldovei-Str. 2). Es predigt der römisch-katholische Mönch Marian Ferences.

- Donnerstag, dem 24. 01. - Ungarische Evangelisch-Lutherische Kirche (Bahnstraße/Iuliu Maniu Nr. 2). Es predigt der reformierte Pfarrer Szegedi Laszlo.

- Freitag dem 25. 01. - Römisch-katholische Kirche „Sf. Cruce“ (Stefan cel Mare-Str. Nr.2A) – Gebet der Gläubigen.



Stadtpfarrer Flavius Florea äußerte auch seine Freude über den Besuch des Papstes in Rumänien. Bei der Messe in Blasendorf/Blaj, für die schon Einschreibungen in der griechisch-katholischen Kirche stattfinden, sollen auch die sieben Märtyrer-Bischöfe dieser Konfession heilig gesprochen werden.