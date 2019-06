Gedenken an einen charismatischen Pfarrer

Von: Werner Kremm



Donnerstag, 27. Juni 2019

Reschitza – Am 1. Juli um 17 Uhr wird in der „Mariä-Himmelfahrts“-Kirche in Eisenmarkt/Hundedoara ein Seelenamt für den verstorbenen römisch-katholischen Pfarrer Virgil Fechetă (1973-2015) gefeiert, der aus Hunedoara stammte. Die Messe zelebriert Generalvikar Johann Dirschl von der römisch-katholischen Diözese Temeswar. Im Anschluss an das Seelenamt wird das Erinnerungsbuch „In memoriam Virgil Fechet²” vorgestellt, das von Erwin Josef Ţigla herausgegeben und von Bischof Josef Csaba Pál mit einem Vorwort versehen wurde. Es erschien im Reschitzaer „Banatul Montan”-Verlag 2018 als 91. Buch, das der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza” verlegt hat.



Am 2. Juli findet in der Wallfahrtskirche „Maria-Fels” in Montan- (Deutsch-) Tschiklowa/Ciclova Montană eine Wallfahrtsmesse statt, die in deutscher und rumänischer Sprache von Generalvikar Johann Dirschl und dem Pfarrer von Steierdorf, Martin Jäger, konzelebriert wird. In diesem Jahr werden 292 Jahre seit Anerkennung Deutsch-Tschiklowas als Marien-Wallfahrtsort und 242 Jahre seit der Weihe der Kirche zu „Maria-Fels” begangen.



Am 3. Juli gedenkt man im Reschitzaer deutschen „Alexander Tietz”-Kulturzentrum des 248. Gründungstags der Industrietätigkeit in Reschitza. Am 3. Juli 1771 hatte der Franziskanermönch Gvozdych vom Kloster im von Kroaten bewohnten benachbarten Kraschowa die Hoch-öfen „Franziskus“ und „Josephus“ geweiht, die von Hüttenarbeitern bedient wurden, die aus Bokschan nach Reschitza versetzt worden waren. Der Tag gilt als Geburtsstunde der Industrie im Oberen Bersautal und ist seit der Wende der Tag des Stadtfestes von Reschitza. Das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza” erinnern an diesem Tag auch an den Märtyrerbischof Traian Fren]iu der mit Rom Unierten Kirche, der jüngst in Blasendorf durch Papst Franziskus seliggesprochen wurde.



Am 4. Juli beteiligen sich die Volkstanzensembles des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen, die „Enzian”-Tanzgruppen geleitet von Marianne und Nelu Florea, am 49. internationalen Folklorefestival im Vicol-Park, dem Kurpark von Herkulesbad.