Gedenkfeier der Sathmarer Schwaben

Freitag, 26. Januar 2018

gr. Sathmar - Am 28. Januar veranstalten das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Sathmar und das Ortsforum Großmaitingen/Moftinu Mare die Gedenkfeier der Deportation der Sathmarer Schwaben 1945 in die ehemalige Sowjetunion. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Eugen Schönberger, römisch-katholischer Bischof der Diözese Sathmar, Norbert Biro, Pfarrer in Großmaitingen und von dem aus Großmaitingen stammenden Pfarrer, Johann Vik, in der römisch-katholischen Kirche der Gemeinde.



Die Kranzniederlegung findet anschließend an den Gottesdienst auf dem Friedhof an der Gedenktafel der Russlanddeportierten statt. Im Kulturheim sind alle ehemaligen Russlanddeportierten aus dem Kreis Sathmar mit ihren Familienangehörigen zu einem kulturellen Programm und anschließendem Mittagessen herzlich eingeladen.