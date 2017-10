Gedenkläuten zum 475. Reformationsjubiläum in Kronstadt

Dienstag, 03. Oktober 2017

ew. Kronstadt- Heute um 14 Uhr werden die Glocken der Schwarzen Kirche läuten, um an den ersten evangelischen Gottesdienst in Siebenbürgen vor genau 475 Jahren zu erinnern. Am 3. Oktober 1542 fand der erste evangelische Gottesdienst auf Betreiben von Stadtrichter Johann Fuchs und Johannes Honterus in der Stadtkirche (heute „Schwarze Kirche“) statt. Von Kronstadt aus verbreitete sich die neue Gottesdienstordnung im ganzen Burzenland. Das von Honterus verfasste „Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland“, das kurz nach dem ersten evangelischen Gottesdienst verfasst wurde, fand auch außerhalb Kronstadts in vielen sächsischen Städten Anklang.