Geheimer Tunnel eröffnet

Von: Elise Wilk



Freitag, 08. Juni 2018

Kronstadt - Ab dem 25. Juni wartet eine neue Überraschung auf die Touristen, die die Törzburg/Castelul Bran besuchen: ein geheimer Tunnel wird eingeweiht. In der Zwischenkriegszeit gebaut, verbindet der Tunnel den Innenhof mit dem Garten des Schlosses. In wenigen Tagen haben Besucher die Gelegenheit, im Innenhof in den Lift zu steigen und über 30 Meter in die Tiefe zu fahren. Von dort werden sie 40 Meter durch den Tunnel gehen und anschließend im Schlossgarten herauskommen. Die Verwalter des Schlosses wollen somit noch mehr Besucher aus aller Welt anziehen.