Gemeinschaftsprojekte bekannt gegeben

Donnerstag, 11. Mai 2017

vp. Hermannstadt – Die insgesamt 31 Gemeinschaftsprojekte, welche das Hermannstädter Bürgermeisteramt heuer mit 800.000 Lei finanziert, hat die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite (www.sibiu.ro) am Dienstag bekannt gegeben. Der Anstieg von 22 Projekten 2016 auf für 2017 vorgesehene 31 Maßnahmen ist dabei der zusätzlichen Finanzierung in Höhe von 300.000 Lei zu verdanken. Desgleichen werden die Veranstaltungen mit gastronomischer Komponente heuer mit maximal 50.000 Lei (im Vorjahr waren es nur 35.000 Lei) finanziert. Von den 31 eingereichten und genehmigten Vorhaben zielen drei, im Rahmen des Projektes „Gastronomische Region Europas“, auf das Jahr 2019 ab. Es handelt sich hierbei um das Projekt GastroMAP des Vereins Hermannstadt Heute (Asociaţia Sibiul Azi), eine Kochschule des Rotary-Clubs Hermannstadt sowie eine komplexe Kochveranstaltung des Vereins My Transylvania.



Weitere Projekte werden zu Themen der musikalischen Erziehung, der Sexualkunde und der Bekämpfung häuslicher Gewalt, des Umweltschutzes, der Erziehung oder der Ersten Hilfe veranstaltet.