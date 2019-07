Gemeinschaftszentrum für Bildung

Von: Andreea Oance



Samstag, 06. Juli 2019

Temeswar - Der Temescher Kreisrat wird ein Gemeinschaftszentrum für permanente Bildung/lebenslanges Lernen errichten. Die Bürger aus dem Verwaltungskreis Temesch/Timiș werden somit ihre sozialen und beruflichen Kompetenzen kostenlos weiterentwickeln können. Der Bau erfolgt aufgrund einer EU-Finanzierung von über 1,3 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln werden der Bau sowie die Ausstattung der künftigen Immobilie gesichert. Die Machbarkeitsstudie für das Bildungszentrum wurde bereits fertiggestellt.

Das Zentrum wird auf einem Gelände von knapp mehr als 4000 Quadratmetern und mit einer Nutzfläche von 1148 Quadratmetern errichtet. Unter anderen werden hier sechs Räume für berufliche Fortbildung, zwei Kreativitätswerkstätten, ein IT- und ein Mehrzweckraum sowie Räume für gemeinsame Unterhaltung und Entspannung eingerichtet. Insgesamt 190 Personen sollen hier gleichzeitig geschult werden können. Ziel des Projekts ist der verbesserte Zugang zum Arbeitsmarkt sowie die Berufs- und Karriereberatung: Unter anderen wird die Prüfung persönlicher Interessen und Fähigkeiten, die Erleichterung der Teilnahme an Jobbörsen sowie der Kontakt zu Unternehmern und Arbeitgebern vor Ort gesichert.

Die Investition des Temescher Kreisrats ist Teil des EU-Projekts „Gemeinsame Beschäftigungsinitiative“ (gekürzt JEDI), das in Partnerschaft mit dem beruflichen Fortbildungszentrum Szeged durch die Euroregionale Entwicklungsagentur DKMT, der Römisch-Katholischen Diözese Tschanad, der Entwicklungsagentur der Mikroregion Homokhat und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Temesch durchgeführt wird.