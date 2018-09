Genuss will gelernt sein

Festival „Gastronomisches Siebenbürgen“

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 13. September 2018

Hermannstadt - Zum Festival „Gastronomisches Siebenbürgen – Festival für Esskultur“ lädt der Hermannstädter Verein My Transylvania am Wochenende ein. Die vierte Auflage nimmt sich vor, zur Bildung ihrer Teilnehmer rund um das Thema Essen beizutragen und ist sowohl den Fachleuten im Bereich als auch den Gastronomie-Enthusiasten gewidmet. Das diesjährige Programm zieht mit fünf kulinarischen Veranstaltungen, zehn Präsentationen und 15 Masterclasses an. Desgleichen freuen sich die Veranstalter, das Publikum in Hermannstadt/Sibiu und nicht nur in direkten Kontakt mit gleich 20 bekannten Chefköchen aus aller Welt zu bringen.



Das Großevent beginnt am Freitagmittag mit der Einschreibung der Teilnehmer und der offiziellen Eröffnung durch Cristian Cismaru und Dana Mitea seitens des organisierenden Vereins sowie Maximilian Drăgan, der Koordinator des Programms „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas“, welches 2019 einen guten Teil der Kulturagenda bestimmen wird und an dem sich zahlreiche Einrichtungen beteiligen.



Weitere Höhepunkte des Programms sind Gespräche und Vorträge mit Fachleuten. Die Masterclasses werden Themen abhandeln wie die Räuchertechniken, die neue rumänische Küche, die Herstellung und Instandhaltung der Messer, die molekulare Gastronomie oder die rumänischen Trüffeln.



Auch die lokale Gastronomie gerät im Programm nicht in Vergessenheit, am Samstag bieten sich ein gastronomischer Rundgang durch Hermannstadt sowie Besuche bei den Lebensmittelherstellern in der Region an und am Sonntag wird zu einem Brunch ins Bio-Haus nach Johannisberg/Nucet eingeladen.

Die Einschreibung zum Festival erfolgt für jeden Tag gesondert und beinhaltet eine thematische Masterclass, die Teilnahme an den Vorträgen im Plenum sowie Getränke und eine Informationsmappe über die Festivalveranstaltungen. Dabei kosten eine Tageskarte 100 Lei, ein 2-Tages-Abo 180 Lei und das 3-Tage-Abo 250 Lei.