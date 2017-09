Germanistik-Tagung

Sonntag, 24. September 2017

ew. Kronstadt- Zwischen dem 5. und dem 7. Oktober findet an der Kronstädter Transilvania-Universität die vierte Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Süd- und Osteuropa aus Regensburg statt. Es handelt sich um die erste Kooperation der Universität Regensburg und der Transilvania-Uni betreffend Germanistik. Die Tagungseröffnung findet am Donnerstag, dem 5. Oktober, um 9 Uhr in der Aula „Sergiu Chiriacescu“ statt. Im Rahmen der Tagung werden Vorträge zur aktuellen Forschung über die historische und gegenwärtige Rolle des Deutschen im östlichen Europa geboten.