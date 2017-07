Geschichte der Straßenproteste in Bildern

Mittwoch, 26. Juli 2017

lcj. Kronstadt - Straßenproteste sind in den letzten Jahren in Rumänien keine Neuheit mehr. Zahlreiche Fotos zeigen das Geschehen von den Gewerkschaftsdemonstrationen im Jahr 2010, den Protesten gegen die Änderungen im Gesundheitssystem im Jahr 2012, Details von den Protesten gegen Roşia-Montană und dem Anti-Fracking-Protest in den Jahren 2012 und 2013, ebenso von der Straßenbewegung während der Präsidentschaftswahlen ein Jahr darauf, oder den Colectiv-Protesten 2015 bis zu den Massenprotesten gegen die Eilverordnung 13. Die besten Fotos dieser Ereignisse werden am Freitag, den 28. Juli, um 19. Uhr, beim Hof Cafe ( Marktplatz Nr. 14) im Rahmen der Ausstellung „Protest“ präsentiert. Zudem soll auch ein 208-Seiten Band mit demselben Namen vorgestellt werden. Zusätzlich zu den professionellen Fotos enthält das Album „Protest“ eine soziologische Studie zu den Straßendemonstrationen. Die Initiative zu dieser Veranstaltung hat Documentaria, eine der Dokumentarfotografie gewidmeten Plattform, in Zusammenarbeit mit Funky Citizen.