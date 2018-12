Gesundheitszentrum in Weidenbach

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 15. Dezember 2018

Kronstadt – Seit 1995 besteht in Kronstadt/Brașov des Medo-Gesundheitszentrum. Dieses baut besonders auf Familienmedizin und Untersuchungen am Wohnort der Patienten. Nun ist beabsichtigt, seine Tätigkeit auszuweiten und 1,3 Millionen Euro in ein Gesundheitszentrum in Weidenbach/Ghimbav zu investieren. Unterstützung findet das Projekt auch durch europäische Mittel. Laut Radu Mitrea, Eigentümer von Medo, wird das Projekt in Weidenbach auf ein neues Konzept, sowohl was den Bau als auch die Dienstleistungen betrifft, bauen. Es sollen vor allem Maßnahmen zur Rehabilitation nach psychologischen und Bewegungserkrankungen sowohl für aktive als auch ältere Personen durchgeführt werden. Für diese soll auch ein Fünf-Sterne-Minihotel gebaut werden. Der Baubeginn ist für das bevorstehende Jahr vorgesehen, die Tätigkeit des Gesundheitszentrums soll 2021 aufgenommen werden.