Gheorghe Falcă zieht nach Brüssel

Arader Bürgermeister zieht Amt des Europaabgeordneten vor

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 30. Mai 2019

Arad - Der amtierende Bürgermeister von Arad, Gheorghe Falcă (52), wird nach Brüssel ziehen. Die Entscheidung teilte er am Dienstag dem Nachrichtendienst Mediafax mit. Wenn die Europawahlen validiert sind, bleiben Gheorghe Falcă 30 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu fassen. „Ich habe mich für das Amt eines Europaabgeordneten entschieden und werde den Stadtbewohnern einen Bericht mit dem, was ich in meiner 15-jährigen Amtszeit getan habe, vorlegen“, sagte Gheorghe Falcă, der der Partei der Nationalliberalen (PNL) angehört.

Gheorghe Falc˛ wurde erstmals im Jahr 2004 zum Bürgermeister der Stadt an der Marosch gewählt, damals noch als Mitglied der PDL, der er bis 2013 angehörte. Anfang der 2000er Jahre war er der stellvertretende Vorsitzende des Arader Kreisrats. Seit neun Jahren ist Gheorghe Falcă als Mitglied des rumänischen Städtevereins im Europäischen Ausschuss der Regionen aktiv. „Ich möchte denselben Ausschüssen wie bisher angehören und meine Arbeit jetzt auf europäischem Niveau für die Europäer, d. h. auch für die Rumänen, verrichten, genau so wie ich meine Arbeit für die Arader Gemeinschaft getan haben, die heute in der Top 5 aller Rankings steht“, sagte der Bürgermeister von Arad.

2016 wurde Gheorghe Falcă, damals als Vertreter der Nationalliberalen PNL, in seine vierte Amtszeit als Arader Bürgermeister gewählt. Der gelernte Bauingenieur stammt gebürtig aus Tannendorf/Brad im Kreis Hunedoara. Sein Trauzeuge und Taufpate seiner Kinder ist der ehemalige rumänische Präsident Traian B˛sescu, doch die guten Beziehungen der beiden gingen 2014 in die Brüche, als Gheorghe Falc˛ beschloss, der PNL und nicht der von Traian Băsescu gegründeten Partei der Volksbewegung PMP beizutreten.

Nach dem Amtsrücktritt Falcăs wird einer der beiden Vizebürgermeister – womöglich Călin Bibarț – das Bürgermeisteramt bis zu den Kommunalwahlen 2020 interimistisch leiten.