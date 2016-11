Gratis Taxifahren am Wochenende

Von: Elise Wilk



Samstag, 26. November 2016

Kronstadt - Taxifahren ist die einfachste Möglichkeit, schnell und unkompliziert von einem Ort der Stadt zum anderen zu gelangen. Bis vor Kurzem waren die Taxi-Tarife in Kronstadt/Braşov die günstigsten im Land. Auch wenn Taxifahren inzwischen teurer geworden ist, bleibt es noch immer beliebt bei den Kronstädtern. Allerdings gibt es seit einer Woche eine Alternative zu den großen Taxibetrieben: Uber. Es handelt sich um eine App, die sich Privatpersonen auf ihr Smartphone laden können. Nach der Registrierung können diese dann, vermittelt über die App, andere Personen transportieren und auf einfache Weise Geld verdienen. Die Tarife legt allerdings das Unternehmen Uber fest und kassiert zudem 20 Prozent der Einnahmen. Dafür muss man sich als Fahrer nicht um die Versicherung kümmern.



Uber gibt es in Rumänien in Großstädten wie Bukarest, Klausenburg/Cluj, Temeswar und Kronstadt. Der Preis eines Kilometers beträgt 1,5 Lei. An diesem Wochenende können alle Kronstädter die Dienstleistung kostenlos testen, indem sie den Code „gratuitBV“ in die App eintragen. Jeder hat das Recht auf 5 Fahrten im Wert von maximal 25 Lei. Theoretisch könnte man also kostenlos mit dem Taxi vom Bahnhof bis in die Schulerau fahren. Das Angebot gilt bis Sonntag, dem 27.November um 23.59 Uhr.