Grieg, Elgar und Suk in Focşani

Freitag, 11. November 2016

Focşani (ADZ) – Kommenden Montag, am 14. November, um 19 Uhr, findet das zweite Konzert der Saison mit dem Kammerorchester „Unirea“ in Focşani statt: Dabei stehen die Streichinstrumente im Mittelpunkt, nicht der Bechstein-Flügel wie in der letzten Spielzeit. Interpretiert werden unter Leitung des Dirigenten Vincent Grüger Stücke von Edvard Grieg, Edward Elgar und Josef Suk. Zu den Solisten zählen Ştefan Epuran, Ioana Pecingină (Violine), Iulian Bolog (Bratsche) und Alexandra Elefterescu (Cello). Das Konzert wird im Volksathenäum „Maior Gh. Pastia“ gegeben, die Eintrittskarten kosten 20 bzw. 30 Lei.