Großveranstaltung bis nach Weihnachten

Von: Hans Butmaloiu



Samstag, 17. Dezember 2016

Kronstadt – An diesem Wochenende wird in Kronstadt/Braşov auf dem Platz des Europarates im neuen Verwaltungszentrum die Vergnügungsanlage „Ţara Profi“ eröffnet. Bis zum 26. Dezember werden hier allabendlich Live-Konzerte lokaler, nationaler und internationaler Künstler stattfinden, darunter die Kronstädter Bands Bosquito und Compact, aber auch Carla’s Dreams und Les Elephants Bizarres sowie der Sänger und Entertainer Horia Brenciu. Als Besonderheit haben die Veranstalter, die Ladenkette Profi, für jeden Nachmittag und Abend virtuelle Vorführungen in 3D und eine Graffitiwand vorgesehen. Leider wird die Sensation der Veranstaltung, der mechatronische Roboter NOX, nur bis zum 19. Dezember zu sehen sein, da die Termine für den gefragten Riesen von 2,40 Metern am Jahresende immer voll sind. Roboter NOX, der von NiedersachsenMetall in Zusammenarbeit mit der Hochschule Pforzheim gebaut wurde, ist seit mehreren Jahren europaweit der absolute Publikumsmagnet bei Veranstaltungen, Vorführungen oder Messen. Der Roboter hat fast menschlichen Eigenschaften: er schreitet durch die Menge, stellt sich für Fotos, grüßt höflich und kann auch singen. In Rumänien wird er zum ersten Mal vorgeführt. Das vollständige Programm der Veranstaltung ist unter www.profi.ro/tara_profi_500_ magazine einsehbar.