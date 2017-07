Günstige Verkehrsabos

Sonntag, 30. Juli 2017

ew. Kronstadt - In naher Zukunft könnten Fahrgäste der Öffentlichen Verkehrsregie Kronstadt/Braşov (RAT), die eine Monatskarte für die Buslinien der Stadt haben, diese auch für Fahrten mit der Buslinie 20, die von der Postwiese/Livada Poştei in die Schulerau/Poiana Braşov fährt, verwenden. Laut eines Projekts der liberalen Lokalratsmitglieder, deren Vorsitzender Adrian Oprică ist, sollte eine Monatskarte, die für Kronstadt und Schulerau gültig ist, statt 150 Lei nur 70 Lei kosten (das ist der Preis einer Montatskarte für Fahrten innerhalb der Stadt). Laut Oprică werden die Bewohner Kronstadts, die in der Schulerau arbeiten, diskriminiert, weil sie zur Zeit mehr als doppelt so viel für eine Monatskarte bezahlen müssen. Ebenfalls die Bewohner der Schulerau, die in Kronstadt arbeiten. Falls das Projekt genehmigt wird, könnten auch Kronstädter davon profitieren, um öfter in die Schulerau zu fahren.