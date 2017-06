Haferlandwoche startet am 9. August

Diesmal dreht sich alles um die Gastronomie

Samstag, 24. Juni 2017

Kronstadt - Zwischen dem 9. und dem 14. August findet die fünfte Auflage der Kulturwoche „Haferland“ statt, eine Veranstaltungsreihe im Repser Gebiet, die inzwischen zur Tradition geworden ist. Die Ortschaften Radeln/Roadeş, Hamruden/Homorod, Deutsch-Weißkirch/Viscri, Bodendorf/Buneşti, Keisd/Saschiz, Deutsch-Kreuz/Criţ, Meschendorf/Meşendorf, Reps/Rupea und Klosdorf/Cloaşterf stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der größten Veranstaltungsreihe, die den siebenbürgisch-sächsischen Traditionen gewidmet ist. Organisatoren sind die Stiftungen „Michael Schmidt“ und „Tabaluga“, unterstützt von den Stiftungen „Adept“, „Mihai Eminescu“ und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. In diesem Jahr dreht sich alles rund um die Gastronomie. Das Thema lautet: „Sächsische Traditionen in märchenhaften Speisen“. Das Programm, das von den Organisatoren am Donnerstag, dem 22. Juni, in einer Pressekonferenz bekanntgemacht wurde, umfasst Ausstellungen, Tanz-und Theatervorführungen, Workshops, Lagerfeuer, Ausflüge mit Fahrrad und Pferdewagen, einen Brunch mit traditionellen Speisen, Filmprojektionen und vieles mehr. Laut Organisatoren werden mehr als 5000 Touristen aus In- und Ausland erwartet. Mehr Informationen und das komplette Programm unter www.haferland.ro.