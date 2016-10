Handarbeitsfestival im Forumshaus

Donnerstag, 20. Oktober 2016

ec. Hermannstadt – Die neunte Folge des Handarbeitsfestivals Creative Buzz findet dieses Wochenende, vom 21. bis zum 23. Oktober, jeweils von 10 bis 20 Uhr im Forumshaus in der Sporergasse/General Magheru 1-3 statt. Die rund 40 Teilnehmer aus dem ganzen Land bieten Handarbeit aller Art an: Dekoratives, Schmuck, bemalte Truhen, einzigartiges Spielzeug, Naturkosmetik und selbstgemachte Marmeladen. Käufer können auch an einer Tombola teilnehmen. Für Kinder gibt es Spiel- und Spaßangebote wie Gesichtsbemalung und Zöpfchenflechten.