Hermannstädter Flughafen feiert erfolgreiches Jahr

Neue Flugziele und Anzahl der Fluggäste festigen Rolle in der Region

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 09. Januar 2019

Der Hermannstädter Flughafen schreibt nicht nur schwarze Zahlen, sondern beteiligt sich anlässlich der Woche „Schule anders“ auch an der Bildung der Kinder und Jugendlichen. Foto: Sibiu International Airport

Hermannstadt – Den Abschluss eines Jahres der Premieren, das einen guten Einfluss auf die Entwicklung des Internationalen Flughafens Hermannstadt/Sibiu hatte und dank seiner Ergebnisse dessen Position und Rolle in der Region festigen half, meldete die Flughafenverwaltung mittels einer Pressemitteilung am Montag. Konkret bemisst der Flughafen den eigenen Erfolg an den erstmals über 700.000 bedienten Fluggästen, was im Vergleich zu 2017 ein Wachstum von mehr als 31 Prozent bedeutet, als rund 533.000 Personen die Leistungen des Standortes in Hermannstadt in Anspruch nahmen.



Bereits im ersten Semester des Vorjahres wurde die Schwelle von 268.000 Fluggästen erreicht, womit der gesamte Verkehr des Jahres 2014 überschritten wurde, als 250.000 Personen bedient wurden und zwischen Januar und September wurde mit einer Zahl von 517.000 Fluggästen auch der gesamte Verkehr des Jahres 2016 übertroffen. Eine weitere Premiere war die in einem einzigen Kalendermonat erreichte Rekordzahl von 85.000 Fluggästen, die im August erzielt werden konnte und ebenfalls 2018 wurden Direktrouten zu acht neuen Flugzielen eingeführt.



Unter diesen verbindet der Flug nach Tel Aviv/Israel den Hermannstädter Flughafen erstmals mit einer Stadt außerhalb Europas und seit Juni kann auch die Hauptstadt Bukarest in halbwegs regelmäßigen Abständen wieder angeflogen werden. Die Flughafenleitung dankt ihren Fluggästen, den Fluggesellschaften, die sich vertrauensvoll an der Entwicklung des Flughafens beteiligt haben sowie der eigenen Mannschaft, die sich den täglichen Herausforderungen des Vorjahres erfolgreich gestellt hat.