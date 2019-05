Hermannstädter Gespräch zu EU-Wahlen

Von: Michael Mundt



Freitag, 24. Mai 2019

Hermannstadt – Am kommenden Sonntag sind die rumänischen Staatsbürger aufgerufen, ihre Vertreter für das Europäische Parlament zu wählen. Schon zwei Tage nach der Wahl werden Dr. Christian Schuster und Dr. Roxana Stoenescu von der Babeş-Boylai-Universität in Klausenburg/Cluj-Napoca mit Raimar Wagner (Friedrich-Naumann-Stiftung) über „die Auswirkungen der EU-Wahlen auf die Entwicklung Rumäniens“ diskutieren. Moderiert wird das erste „Hermannstädter Gespräch“ des Jahres von Ciprian Ciocan von der Bürgerstiftung „Fundaţia Comunitară Sibiu“.



Die Gesprächspartner werden die Ergebnisse, aber auch die Wahlbeteiligung analysieren und die anstehenden Fraktionsbildungen betrachten. Kehrt die PSD den Europäischen Sozialisten den Rücken? Wie viele Abgeordnete werden sich der Fraktion um die französische La République en Marche anschließen, die von Präsident Emmanuel Macron ins Leben gerufen wurde? Und welchen Einfluss hat das Wahlergebnis auf die rumänische Innenpolitik und die anstehende Präsidentschaftswahl?



Das Hermannstädter Gespräch findet am Dienstag, dem 28. Mai 2019, um 19 Uhr im Spiegelsaal des Forumshauses in der Sporergasse/Str. G. Magheru 1-3 statt. Es wird in deutscher und rumänischer Sprache diskutiert, mit professioneller Simultanübersetzung.