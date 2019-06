Herz-Jesu-Kirche feiert hundertjähriges Jubiläum

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 28. Juni 2019

Sie ragt über dem Bălcescu-Platz empor: Die Elisabethstädter Pfarrkirche wird heuer 100 Jahre alt. Foto: Zoltán Pázmány

Temeswar - Heute beginnen in Temeswar/Timişoara die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der römisch-katholischen Kirche in Elisabethstadt/Elisabetin. Das Programm umfasst mehrere Gottesdienste und ein Pontifikalamt, aber auch ein Konzert und eine Feier sollen zu diesem Anlass stattfinden. Die Kirche aus der Elisabethstadt wurde 1919 nach den Plänen des Budapester Architekten Károly Salkovics fertiggebaut. Die Weihe nahm der damalige Bischof Julius Glattfelder vor. Das neugotische Gotteshaus, das bei Nacht kunstbeleuchtet ist, ist dem Herzen Jesu geweiht.



Am heutigen Freitag, dem 28. Juni, ist für 18 Uhr ein Konzert mit vier Cellos in der Elisabethstädter Pfarrkirche anberaumt. Das Konzert trägt den Titel „Musica ad Honorem Dei“. Als Solistin tritt Alexandra Gu]u auf. Anschließend wird eine Heilige Messe in rumänischer Sprache zelebriert. Am Samstag wird der römisch-katholische Bischof Josef Csaba Pál in dieser Pfarrkirche erwartet. Er zelebriert um 18 Uhr ein Pontifikalamt. Den musikalischen Rahmen gestaltet die Oratoriums-Klasse unter der Leitung von Prof. Dr. Marius Manyov. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in drei Sprachen, Rumänisch, Ungarisch und Deutsch. Anschließend steht ab 11.30 Uhr eine Feier im Hof des anliegenden Salvatorianerklosters auf dem Programm.



Vom 1. bis zum 5. Juli beherbergt das Salvatorianerkloster ein Sommerferienlager für Kinder, das von dem Salvatorianerorden und den Salvatorianerfreiwilligen aus Polen organisiert wird. Das Programm läuft täglich zwischen 10 und 16 Uhr, wobei die Kinder auch ein warmes Mittagessen bekommen. Am 8. und 9. Juli veranstalten die Patres ein Sommerferienlager in der Ortschaft Girok/Giroc.